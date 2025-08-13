Kaisermühlen Blues (3/10): Die QuereinsteigerinJetzt kostenlos streamen
Kaisermühlen Blues Staffel 7
Folge 3: Kaisermühlen Blues (3/10): Die Quereinsteigerin
Gneisser verliert sein Bezirksrats-Mandat; seine Nachfolgerin wird Gitti Schimek. August bekommt von Pipsi ein unmoralisches Angebot: Für Tipps an die Unterwelt gibt's Cash. Und Gneisser will die letzte Ausstellung des Museums übertrumpfen, nimmt Kontakt mit dem Künstler Prof. Nitsch auf und wird in Prinzendorf Zeuge einer kleinen Muster-Aktion des Meisters. Besetzung: Marianne Mendt (Schimek Gitti) Wolfgang Böck (Trautmann) Doris Hick (Ines Schimek) Christian Spatzek (August Schimek) Dolores Schmidinger (Johanna Suntil) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Helma Gautier (Vima Gneisser) Brigitte Swoboda (Koziber) Reinhard Nowak (Reini) Michael Niavarani (Kuchenbäcker) Ellen Umlauf (Frau Kaiser) Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/Contessina Bauer
