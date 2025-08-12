Kaisermühlen Blues (2/10): Es tut sich wasJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Kaisermühlen Blues (2/10): Es tut sich was
Von einem Makler erfahren August und Nancy, dass der Kauf ihres Gartenhauses null und nichtig ist, da die Immobilie gar nicht im Besitz von Vysloczil war. Claudia besucht mit ihrem Freund ihre Eltern, und insbesondere ihr Vater lässt dabei kaum eine Gelegenheit aus, ins sprichwörtliche Fettnäpchen zu treten. Eine Schiffsmühlenausstellung im Bezirksmuseum wird - zumindest offiziell - ein großer Erfolg. Besetzung: Marianne Mendt (Schimek Gitti) Wolfgang Böck (Trautmann) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Doris Hick (Ines Schimek) Christian Spatzek (August Schimek) Dolores Schmidinger (Johanna Suntil) Helma Gautier (Vima Gneisser) Serge Falck (Pepi Schoitl) Viktor Gernot (Makler) Alfons Haider (Vysloczil) Brigitte Swoboda (Koziber) Reinhard Nowak (Reini), Michael Niavarani (Kuchenbäcker) Christine Schuberth (Branntweinerin) Andreas Vitasek (Xandi) Ellen Umlauf (Frau Kaiser) u.a. Buch: Ernst Hinterberger Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/Contessina Bauer
