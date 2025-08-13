Kaisermühlen Blues (4/10): Die WallfahrtJetzt kostenlos streamen
Kaisermühlen Blues Staffel 7
Folge 4: Kaisermühlen Blues (4/10): Die Wallfahrt
Mutter Schoitl knüpft an eine finanzielle Unterstützung des neuen Computer-Geschäftsinhabers Pepi die Bedingung, zuerst eine Art Familienwallfahrt mit Ines und Johanna nach St. Koloman zu machen. Die Busreise gestaltet sich ziemlich chaotisch. Besetzung: Marianne Mendt (Schimek Gitti) Wolfgang Böck (Trautmann) Doris Hick (Ines Schimek) Christian Spatzek (August Schimek) Dolores Schmidinger (Johanna Suntil) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Hilde Sochor (Mutter Schoitl) Serge Falck (Pepi Schoitl) Brigitte Swoboda (Koziber) Reinhard Nowak (Reini) Michael Niavarani (Kuchenbäcker) Christine Schuberth (Branntweinerin) Ellen Umlauf (Frau Kaiser) Andreas Vitasek (Xandi) Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer
