Kaisermühlen Blues (5/10): Gewalt im Gemeindebau

ORF2Staffel 1Folge 5vom 14.08.2025
45 Min.Folge vom 14.08.2025

Eine neue Bewohnerin zieht ein: Frau Haydn. Schnell gerät sie mit den Kozibers aneinander – wortwörtlich. Auch bei Gneisser und Vilma herrscht Unruhe: Vilma erwischt ihn erneut auf Abwegen, wie so oft. Besetzung: Marianne Mendt (Schimek Gitti) Wolfgang Böck (Trautmann) Doris Hick (Ines Schimek) Christian Spatzek (August Schimek) Dolores Schmidinger (Johanna Suntil) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Helma Gautier (Vima Gneisser) Serge Falck (Pepi Schoitl) Brigitte Swoboda (Koziber) Reinhard Nowak (Reini) Hilde Sochor (Mutter Schoitl) Ellen Umlauf (Frau Kaiser) Walter Langer (Kudrnac) Evelyn Engleder (Nancy) Buch: Ernst Hinterberger Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer

ORF2
