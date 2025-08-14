Kaisermühlen Blues (5/10): Gewalt im GemeindebauJetzt kostenlos streamen
Kaisermühlen Blues Staffel 7
Folge 5: Kaisermühlen Blues (5/10): Gewalt im Gemeindebau
Eine neue Bewohnerin zieht ein: Frau Haydn. Schnell gerät sie mit den Kozibers aneinander – wortwörtlich. Auch bei Gneisser und Vilma herrscht Unruhe: Vilma erwischt ihn erneut auf Abwegen, wie so oft. Besetzung: Marianne Mendt (Schimek Gitti) Wolfgang Böck (Trautmann) Doris Hick (Ines Schimek) Christian Spatzek (August Schimek) Dolores Schmidinger (Johanna Suntil) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Helma Gautier (Vima Gneisser) Serge Falck (Pepi Schoitl) Brigitte Swoboda (Koziber) Reinhard Nowak (Reini) Hilde Sochor (Mutter Schoitl) Ellen Umlauf (Frau Kaiser) Walter Langer (Kudrnac) Evelyn Engleder (Nancy) Buch: Ernst Hinterberger Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick