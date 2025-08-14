Kaisermühlen Blues (6/10): SchattenJetzt kostenlos streamen
Kaisermühlen Blues Staffel 7
Folge 6: Kaisermühlen Blues (6/10): Schatten
Der Deal zwischen Pipsi und August erreicht Trautmann, der dafür sorgt, dass sein junger Kollege zurück zur Verkehrspolizei versetzt wird. Für Franzi wird unterdessen ein prunkvolles Geburtstagsfest organisiert. Besetzung: Marianne Mendt (Schimek Gitti) Wolfgang Böck (Trautmann) Doris Hick (Ines Schimek) Christian Spatzek (August Schimek) Dolores Schmidinger (Johanna Suntil) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Helma Gautier (Vima Gneisser) Serge Falck (Pepi Schoitl) Brigitte Swoboda (Koziber) Michael Niavarani (Kuchenbäcker) Christine Schuberth (Branntweinerin) Hilde Sochor (Mutter Schoitl) Ellen Umlauf (Frau Kaiser) Walter Langer (Kudrnac) Gerald Pichowetz (Franzi "Fünfer") Andreas Vitásek (Xandi) Alexander Lutz (Henker) Evelyn Engleder (Nancy) Buch: Ernst Hinterberger Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer
