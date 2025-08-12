Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kaisermühlen Blues Staffel 7

Kaisermühlen Blues (1/10): Zarte Bande

ORF2Staffel 1Folge 12vom 12.08.2025
Kaisermühlen Blues (1/10): Zarte Bande

Kaisermühlen Blues (1/10): Zarte BandeJetzt kostenlos streamen

Kaisermühlen Blues Staffel 7

Folge 12: Kaisermühlen Blues (1/10): Zarte Bande

44 Min.Folge vom 12.08.2025

Neuigkeiten in Kaisermühlen: Reini verlässt die Koziber und zieht zur Geisterbahnchefin in den Prater, Kuchenbäcker betreut einen frisch entlassenen Taschendieb namens Xandi, Rene tritt ein Engagement auf einem Kreuzfahrtschiff an und Pepi und Ines eröffnen einen Computer-Laden. Besetzung: Marianne Mendt (Schimek Gitti) Wolfgang Böck (Trautmann) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Dolores Schmidinger (Johanna Suntil) Doris Hick (Ines Schimek) Christian Spatzek (August Schimek), elma Gautier (Vima Gneisser) Serge Falck (Pepi Schoitl) Reinhard Nowak (Reini) Brigitte Swoboda (Koziber) Johanna Tomek (Chefin) Roland Düringer (Joschi Täubler) Michael Niavarani (Kuchenbäcker) Andreas Vitásek (Xandi) u.a. Buch: Ernst Hinterberger Regie: Erhard Riedlsperger

Kaisermühlen Blues Staffel 7
ORF2
Kaisermühlen Blues Staffel 7

Kaisermühlen Blues Staffel 7

