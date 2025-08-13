Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kaisermühlen Blues Staffel 7

Kaisermühlen Blues (4/10): Die Wallfahrt

ORF2Staffel 1Folge 15vom 13.08.2025
Kaisermühlen Blues (4/10): Die Wallfahrt

Kaisermühlen Blues (4/10): Die WallfahrtJetzt kostenlos streamen

Kaisermühlen Blues Staffel 7

Folge 15: Kaisermühlen Blues (4/10): Die Wallfahrt

44 Min.Folge vom 13.08.2025

Mutter Schoitl knüpft an eine finanzielle Unterstützung des neuen Computer-Geschäftsinhabers Pepi die Bedingung, zuerst eine Art Familienwallfahrt mit Ines und Johanna nach St. Koloman zu machen. Die Busreise gestaltet sich ziemlich chaotisch. Besetzung: Marianne Mendt (Schimek Gitti) Wolfgang Böck (Trautmann) Doris Hick (Ines Schimek) Christian Spatzek (August Schimek) Dolores Schmidinger (Johanna Suntil) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Hilde Sochor (Mutter Schoitl) Serge Falck (Pepi Schoitl) Brigitte Swoboda (Koziber) Reinhard Nowak (Reini) Michael Niavarani (Kuchenbäcker) Christine Schuberth (Branntweinerin) Ellen Umlauf (Frau Kaiser) Andreas Vitasek (Xandi) Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kaisermühlen Blues Staffel 7
ORF2
Kaisermühlen Blues Staffel 7

Kaisermühlen Blues Staffel 7

Alle 1 Staffeln und Folgen