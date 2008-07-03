KDD - Kriminaldauerdienst
Folge 10: Großer Tag
45 Min.Folge vom 03.07.2008Ab 16
Der große Tag von Jacobis Ernennung zum Berliner Innensenator ist da. Enders ist gezwungen, mit Hilfe von Stieglitz, Haroska und Leo zu improvisieren, wenn sie den korrupten und gefährlichen Politiker zur Strecke bringen wollen. Unerwartete Hilfe erhalten sie dabei von der LKA-Beamtin Carla Wagner, die in der Vergangenheit Ponew und somit auch Enders observiert hatte. Für Kristin beginnt der Tag mit einem Schock: Behrens steht mit Enes’ leiblicher Mutter vor der Tür, die ihren Sohn mitnehmen möchte. Kristin droht, der Boden unter den Füßen verloren zu gehen, als sie Behrens’ wahres Gesicht erkennt. Ein Bombenanschlag auf die ...
Genre:Krimi-Drama
16
Copyrights:© 2007 ZDF Enterprises