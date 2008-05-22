Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 2Folge 5vom 22.05.2008
45 Min.Folge vom 22.05.2008Ab 16

Als Sabine Enders Rat bei Haroska sucht, da ihr ihr Mann Helmut in einem Telefonat von "geheimen Informanten" erzählt hat erlebt sie zunächst eine Überraschung: Haroska treibt Sport und versucht offensichtlich, seine Sucht in den Griff zu bekommen. Doch Sabines Nachrichten beunruhigen auch ihn – zu genau weiß er, dass Enders’ Kontaktmann, der dubiose Armin Ponew, gefährlich ist. Ponew erpresst unterdessen den jungen Torwart Bob Kwahne, für die Wettmafia Spiele der Regionalliga zu manipulieren. Der junge Mann leidet: Entweder verrät er seine Mannschaft oder er zeigt die Machenschaften bei der Polizei an ...

