KDD - Kriminaldauerdienst
Folge 4: Geständnisse
44 Min.Folge vom 15.05.2008Ab 16
Die Berliner Presse feiert die Ergreifung des Polizistenmörders. Helmut Enders, der den entscheidenden Hinweis dazu gegeben hat, kann damit nur schwer umgehen, zu sehr belastet ihn seine Verstrickung mit dem dubiosen Informanten Armin Ponew. Jacobi, der die beiden zusammengebracht und somit Enders unter Kontrolle hat, wähnt sich am Ziel seiner Träume: Die Schlagzeilen geben ihm den letzten Auftrieb, den er für seine Kandidatur zum Innensenator noch gebraucht hat. Maria und ihr neuer Partner Keitel versuchen einen neuen Anfang. Doch die Harmonie währt nicht lange: Als Keitel den renitenten Obdachlosen Van Gogh auf einem abgelegenen ...
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2007 ZDF Enterprises