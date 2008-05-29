Zum Inhalt springenBarrierefrei
KDD - Kriminaldauerdienst
Staffel 2Folge 6vom 29.05.2008
45 Min.Folge vom 29.05.2008Ab 16

Haroska hat einen Termin beim psychologischen Dienst, um sich bei einem "Stress-Test" für eine Rückkehr in den Polizeidienst untersuchen zu lassen. Helga Sievers, seine Betreuerin der Anonymen Alkoholiker, macht ihm noch einmal eindringlich klar, dass er – so es überhaupt eine Chance auf Rehabilitation gibt – die volle Verantwortung für den Vorfall am Gendarmenmarkt übernehmen muss. Behrens kümmert sich für Kristin um Behördengänge für die Pflegschaft von Enes. Um den Vorgang zu vereinfachen, macht Behrens Kristin ein Angebot, das sie ratlos und zweifelnd zurück lässt. Während Leo und Döring eine Kindesentführung untersuchen ...

