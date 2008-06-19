Zum Inhalt springenBarrierefrei
KDD - Kriminaldauerdienst

Scham

KultKrimiStaffel 2Folge 9vom 19.06.2008
Scham

Folge 9: Scham

44 Min.Folge vom 19.06.2008Ab 16

Igor sitzt in Untersuchungshaft. Damit ist Enders’ Teil der Abmachung erfüllt. Jetzt wartet er auf Ponew, der im Gegenzug helfen soll, Jacobi zu überführen. Enders ahnt nicht, dass sich Ponew längst in Jacobis Gewalt befindet. Haroska kümmert sich um Rüya Deniz, eine lebensfrohe Frau, die ein Zentrum zur Unterstützung und Integration von Migranten betreibt. Für eine Gruppe von Frauen, denen sie das Fahrradfahren beigebracht hat, fordert sie Polizeischutz und die Ermöglichung einer Fahrradprüfung, der sich vor allem Keitel gerne annimmt. Maria hat erfahren, dass sie schwanger ist. Als wenn diese Tatsache nicht schon schwer genug ...

