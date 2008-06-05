KDD - Kriminaldauerdienst
Folge 7: Verloren
Folge vom 05.06.2008
Haroska erscheint wieder zum Dienst. Sein erster Fall führt Leo und ihn in ein Seniorenheim, in dem es eine Reihe von mysteriösen Todesfällen gegeben haben soll. Sie stoßen auf eine Wahrheit, die trauriger ist, als sie es sich jemals ausgemalt haben. Kristin steht kurz davor, die Pflegschaft für Enes zu bekommen. Als das Team des KDD zu einem Einbruchdiebstahl an einer Realschule gerufen wird und einen der Täter zur Wache bringt, erlebt insbesondere Kristin eine herbe Enttäuschung. Helmut Enders kann es nicht fassen: Die Hintermänner der Wettmafia um Igor Stoschek sind zu dem manipulierten Spiel nicht erschienen.
