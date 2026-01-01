Kleine Zeitung Bandcontest - CORE&MORE-Edition
1 StaffelAb 0
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Kleine Zeitung Bandcontest - CORE&MORE-Edition
Der Kleine Zeitung Bandcontest CORE&MORE-Edition im Orpheum Graz ist ein Format, das Hardcore- und Punk-Bands eine Plattform bietet, um gegeneinander anzutreten. Die Gewinner-Band erhält nicht nur eine attraktive Gage, sondern auch einen Auftritt beim CORE&MORE Festival in Graz. Das Format setzt auf authentische, von der Community getragene Live-Musik im Hardcore-Genre.
Genre:Musik
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: locustmedia Filmproduktion GmbH
Enthält Produktplatzierungen