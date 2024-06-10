Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kling Klang

Kling Klang: Schlagzeug

ORF KidsStaffel 1Folge 10vom 10.06.2024
Kling Klang: Schlagzeug

Kling Klang: SchlagzeugJetzt kostenlos streamen

Kling Klang

Folge 10: Kling Klang: Schlagzeug

17 Min.Folge vom 10.06.2024

Ilia besucht heute einen Schlagzeugbauer in Niederösterreich. Gemeinsam mit Instrumentenbauer Markus fertigen die beiden heute eine kleine Trommel, eine sogenannte Snare Drum. Dabei wird Ilia Zeuge, dass bei diesem Instrument nahezu alles in Handarbeit entsteht. Zur gleichen Zeit trifft Arwen Adam, einen jungen Schlagzeuger, der ihr das Schlagzeug-Set erklärt und Arwen kommt sogar in den Genuss, ihren ersten Rhythmus auf den Trommeln zu spielen. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kling Klang
ORF Kids
Kling Klang

Kling Klang

Alle 1 Staffeln und Folgen