Kling Klang: Harmonika

ORF KidsStaffel 1Folge 4vom 13.04.2024
16 Min.Folge vom 13.04.2024

Es gibt Harmonikas und Akkordeons. Was genau der Unterschied ist, das will Arwen heute herausfinden. Doch geht es vor allem um den Bau einer echten Steirischen Harmonika. Und die so raffiniert gebaut, dass sie klingt, wie ein ganzes Orchester. Zu Gast ist Arwen bei Lisa, die in ihrem Familienbetrieb schon seit Generationen Harmonikas baut. Und Lisa baut sie nicht nur, sie kann sie auch wirklich gut spielen. Ilia ist inzwischen bei einem jungen Mann zu Gast, der wohl unbedingt den Geschwindigkeitsrekord auf einer Harmonika aufstellen will... Na, neugierig, dann schaut einfach mal rein. Bildquelle: ORF/Titus Hollweg

