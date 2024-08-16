Kling Klang
Folge 17: Kling Klang: Flöte
16 Min.Folge vom 16.08.2024
Auch wenn die Blockflöte auf den ersten Blick recht simpel erscheint, so ist ihr Bau doch ein aufwändiger Prozess, der dem Instrumentenbauer viel Geduld und Genauigkeit abverlangt. Arwen ist zu Gast bei Bernhard in Salzburg, der im Keller seines Wohnhauses seine kleine Werkstatt eingerichtet hat. Und Arwen kommt genau zur rechten Zeit, denn Flötenbauer Bernhard beginnt gerade mit dem Bau einer neuen Flöte und da kann ihm Arwen sehr gut behilflich sein. Ilia ist diesmal zu Gast bei der 11-jährigen Anna, die schon seit 6 Jahren Flöte lernt und dieses Instrument über alles liebt. Bildquelle: ORF
