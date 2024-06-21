Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kling Klang

Kling Klang: Harfe

ORF KidsStaffel 1Folge 11vom 21.06.2024
Kling Klang: Harfe

Kling Klang: HarfeJetzt kostenlos streamen

Kling Klang

Folge 11: Kling Klang: Harfe

16 Min.Folge vom 21.06.2024

Arwen und Ilia besuchen den Harfenbauer Peter Fötschl in Tamsweg, der den beiden von Grund auf erklärt, wie man eine Harfe baut - von der Holzauswahl bis hin zum Aufspannen der Saiten. Arwen spielt selber seit sieben Jahren Harfe und freut sich natürlich riesig, dass sie eine brandneue Harfe ausprobieren darf. Arwen hat selbst in einem Harfenensemble gespielt und nimmt uns mit auf eine Musikalische Reise. Danach besucht sie Cora, die seit kurzem Harfe spielt und sogar eine eigene Harfe hat. Gemeinsam spielen sie ein kleines musikalisches Stück. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kling Klang
ORF Kids
Kling Klang

Kling Klang

Alle 1 Staffeln und Folgen