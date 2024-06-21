Kling Klang
Folge 11: Kling Klang: Harfe
16 Min.Folge vom 21.06.2024
Arwen und Ilia besuchen den Harfenbauer Peter Fötschl in Tamsweg, der den beiden von Grund auf erklärt, wie man eine Harfe baut - von der Holzauswahl bis hin zum Aufspannen der Saiten. Arwen spielt selber seit sieben Jahren Harfe und freut sich natürlich riesig, dass sie eine brandneue Harfe ausprobieren darf. Arwen hat selbst in einem Harfenensemble gespielt und nimmt uns mit auf eine Musikalische Reise. Danach besucht sie Cora, die seit kurzem Harfe spielt und sogar eine eigene Harfe hat. Gemeinsam spielen sie ein kleines musikalisches Stück. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kling Klang
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0