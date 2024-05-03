Kling Klang: PercussionJetzt kostenlos streamen
Kling Klang
Folge 6: Kling Klang: Percussion
Heute sind Ilia und Arwen zu Gast beim ORF Radio Symphonie Orchester Wien. In einem Orchester gibt es viele Instrumente: Geigen, Trompeten und Flöten. Eine Gruppe von Musikern hat aber gleich 100 verschiedene Instrumente zur Auswahl: die Schlagwerker! Sie spielen nämlich nicht nur die Pauken und die Marimba sondern auch eine Vielzahl an kleinen Instrumenten und Geräusch-erzeugern, die sie zum Teil selbst erfunden und gebaut haben. Manchmal steht zum Beispiel in der Noten: "Hier soll ein Specht zu hören sein"... Jetzt kann man ja schlecht einen Specht einfangen und ihm sagen, was er wann beim Konzert zu tun hat. Deswegen heißt es kreativ sein und ein Instrument bauen, das genau so klingt wie ein Specht. Ilia und Arwen treffen Wolfgang, selbst erster Pauker beim Orchester. Er hat viele Rhythmus- und Geräuschinstrumente für sein Orchester gebaut und bringt sie gemeinsam mit Ilia und Arwen zum Klingen. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick