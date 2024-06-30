Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kling Klang

Kling Klang: Geige

ORF KidsStaffel 1Folge 12vom 30.06.2024
Kling Klang: Geige

Folge 12: Kling Klang: Geige

16 Min.Folge vom 30.06.2024

Ilia besucht zwei Geigenbauerinnen in Wien. Die Geige ist ein filigranes Instrument, aber ob es wirklich so zerbrechlich ist, wie Ilia denkt, will sie heute herausfinden. Zunächst kommt es auf die Wahl des Holzes an und natürlich auf dessen Verarbeitung. Die Einzelteile müssen wirklich gut miteinander verbunden sein, denn wenn später einmal die Saiten darüber gespannt werden, liegt ein ungeheurer Druck auf dem Instrument. Tatsächlich stellt Ilia fest, dass, wenn es Geigen gibt, die 400 Jahre alt sind, das Musikinstrument doch nicht so fragil sein kann. Eine der Geigenbauerinnen kümmert sich nämlich um die Pflege von sehr alten Geigen und die erzählen alle eine Geschichte. Arwen ist inzwischen bei Paula, die ist 12 und lernt schon seit Jahren Geige zu spielen. Ihr erstes Instrument war allerdings aus Pappe... warum das und vieles mehr in Kling Klang. Bildquelle: ORF/Titus Hollweg

ORF Kids
