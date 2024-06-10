Kling Klang: SchlagzeugJetzt kostenlos streamen
Kling Klang
Folge 10: Kling Klang: Schlagzeug
17 Min.Folge vom 10.06.2024
Ilia besucht heute einen Schlagzeugbauer in Niederösterreich. Gemeinsam mit Instrumentenbauer Markus fertigen die beiden heute eine kleine Trommel, eine sogenannte Snare Drum. Dabei wird Ilia Zeuge, dass bei diesem Instrument nahezu alles in Handarbeit entsteht. Zur gleichen Zeit trifft Arwen Adam, einen jungen Schlagzeuger, der ihr das Schlagzeug-Set erklärt und Arwen kommt sogar in den Genuss, ihren ersten Rhythmus auf den Trommeln zu spielen. Bildquelle: ORF
