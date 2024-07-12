Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 14vom 12.07.2024
Ilia ist zu Gast in einer großen Manufaktur, in der Trompeten hergestellt werden. Und sie staunt nicht schlecht, als sie merkt, wie kompliziert es ist, eine Trompete zu bauen. Währenddessen besucht Arwen die junge Trompeterin Valentina, die erst 10 Jahre alt ist und trotzdem schon seit einigen Jahren Trompete spielt. Bildquelle: ORF

