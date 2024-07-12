Kling Klang
Folge 14: Kling Klang: Trompete
17 Min.Folge vom 12.07.2024
Ilia ist zu Gast in einer großen Manufaktur, in der Trompeten hergestellt werden. Und sie staunt nicht schlecht, als sie merkt, wie kompliziert es ist, eine Trompete zu bauen. Währenddessen besucht Arwen die junge Trompeterin Valentina, die erst 10 Jahre alt ist und trotzdem schon seit einigen Jahren Trompete spielt. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kling Klang
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0