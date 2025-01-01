Klinik am Südring
Folge 88: Das wird schon wieder!
44 Min.Ab 12
Die Behandlung einer Bäckerei-Besitzerin gestaltet sich schwierig, da sie sich mehr um ihren Betrieb, als um ihre Gesundheit sorgt. Und das hat Spuren hinterlassen. - Ein Unfall mit einem E-Scooter wird für einen Jungen zum Drama. Daran ist er selbst aber nicht ganz unschuldig. - Eine Frau leidet unter starken Schmerzen im Ellenbogen, lügt aber offenbar darüber, auf welche Weise sie sich verletzt hat - und das obwohl sie weitere Schmerzen bekommt.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
Copyrights:© SAT.1