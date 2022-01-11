Luigi und das familiäre MittelmeerfieberJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 168: Luigi und das familiäre Mittelmeerfieber
44 Min.Folge vom 11.01.2022Ab 12
Ein Italiener sorgt sich um sein Patenkind, die ähnliche Symptome aufweist wie er. Aufgrund einer Erbkrankheit in seiner Familie glaubt er nun, dass sie seine Tochter sei. - Ein romantisches Date endet in der Klinik - und dort macht nicht nur ein Sprunggelenksbruch der jungen Frau zu schaffen. - Eine ungewöhnliche Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt, als ein junger Mann von seiner Vergangenheit eingeholt wird ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1