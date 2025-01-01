Klinik am Südring
Folge 161: Hundeelend
45 Min.Ab 12
Ein blutender und verwirrter Mann will mit allen Mitteln verhindern, dass seine Frau nach ihrer Rückkehr aus dem Ausland die gemeinsame Wohnung betritt. Warum? - Eine hochschwangere Brasilianerin landet mit Übelkeit in der Klinik. Als ihr Partner auftaucht, schockt sie ihn mit einer krassen Aussage. - Ein junger Teenie kämpft mit Kreislaufproblemen. Dass ein bittersüßes Geheimnis dahintersteckt, findet der Arzt erst nach und nach heraus.
