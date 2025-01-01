Kinder, die nicht kommen wollenJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 176: Kinder, die nicht kommen wollen
45 Min.Ab 12
Eine Frau versucht verzweifelt, schwanger zu werden. Doch mit ihren ergriffenen Maßnahmen gefährdet sie nicht nur ihre Ehe, sondern auch ihre Gesundheit! - Nach der Verletzung eines Security-Mannes glaubt seine Freundin, dass er erneut Opfer eines tätlichen Angriffs wurde, doch damit liegt sie weit daneben. - Eine Jugendliche hat nicht nur mit starken Unterleibsschmerzen zu kämpfen, sondern auch mit dem "Slut Shaming", als ihr Freund Nachforschungen über sie anstellt.
