Kinder, die nicht kommen wollen

SAT.1Staffel 5Folge 176
Folge 176: Kinder, die nicht kommen wollen

45 Min.Ab 12

Eine Frau versucht verzweifelt, schwanger zu werden. Doch mit ihren ergriffenen Maßnahmen gefährdet sie nicht nur ihre Ehe, sondern auch ihre Gesundheit! - Nach der Verletzung eines Security-Mannes glaubt seine Freundin, dass er erneut Opfer eines tätlichen Angriffs wurde, doch damit liegt sie weit daneben. - Eine Jugendliche hat nicht nur mit starken Unterleibsschmerzen zu kämpfen, sondern auch mit dem "Slut Shaming", als ihr Freund Nachforschungen über sie anstellt.

SAT.1
