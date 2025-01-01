Schuldig bis zum Beweis der UnschuldJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 166: Schuldig bis zum Beweis der Unschuld
45 Min.Ab 12
Durch ein Geldbündel in ihrer Handtasche gerät eine Frau unter Verdacht, ihre Schwester beklaut zu haben! Doch zunächst hat sie medizinisch ganz andere Sorgen. - Eine Frau bekommt nach dem Junggesellinnenabschied ihrer Erzfeindin gesundheitliche Probleme. Woher die plötzliche Freundschaft - verfolgt sie einen geheimen Plan? - Eine Patientin versucht verzweifelt, ihre Tochter und deren Ex-Freund wieder zusammenzubringen. Warum?
