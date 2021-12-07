Klinik am Südring
Folge 173: Trio Infernale
45 Min.Folge vom 07.12.2021Ab 12
Eine Hobby-Schlagersängerin hütet ein fatales Geheimnis, das sie ins Krankenhaus bringt und nicht nur ihren Freundinnen die Stimme verschlägt. - Als eine Mitarbeiterin einer Spedition frühmorgens zur Arbeit erscheint, findet in der Firma eine Party statt - doch wo ist der Nachtwächter geblieben? - Eine Zweitgebärende will ihren Mann bei der Geburt nicht dabei haben. Was stimmt zwischen dem Ehepaar nicht?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
