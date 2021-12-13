Liebe im PromillebereichJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 180: Liebe im Promillebereich
45 Min.Folge vom 13.12.2021Ab 12
Ein pubertäres Mädchen macht seiner Mutter das Leben schwer. Tatsächlich durchlebt der Teenager jedoch selbst die Hölle...! Und: Eine Patientin arbeitet fast bis zum Umfallen. Dabei ignoriert sie ihre immer schlimmer werdenden Symptome. Warum tut sie sich das an? Außerdem: Eine Frau landet nach einer Gartenparty mir ihrer alten Studenten-WG in der Klinik. Ihre Tochter fürchtet, dass sie auf dumme Ideen gebracht wurde...?!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1