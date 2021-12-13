Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 180vom 13.12.2021
Folge 180: Liebe im Promillebereich

45 Min.Folge vom 13.12.2021Ab 12

Ein pubertäres Mädchen macht seiner Mutter das Leben schwer. Tatsächlich durchlebt der Teenager jedoch selbst die Hölle...! Und: Eine Patientin arbeitet fast bis zum Umfallen. Dabei ignoriert sie ihre immer schlimmer werdenden Symptome. Warum tut sie sich das an? Außerdem: Eine Frau landet nach einer Gartenparty mir ihrer alten Studenten-WG in der Klinik. Ihre Tochter fürchtet, dass sie auf dumme Ideen gebracht wurde...?!

