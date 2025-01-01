Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 5Folge 171
Folge 171: Familie mal zwei

44 Min.Ab 12

Das mysteriöse Verschwinden einer Schwangeren setzt ihrem Freund extrem zu. Als er sie Tage später in der Klinik wiederfindet, kommt es zu einem Geständnis. - Nach einer Trennung kontaktiert eine Frau ihren Ex, was nicht nur diesen verwundert. Will sie ihn trotz gescheiterter Ehe zurück und lässt ihren neuen Freund sitzen? - Ein erfolgreicher Geschäftsmann ist an die falschen Leute geraten, womit er auch seine Gesundheit riskiert.

