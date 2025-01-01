Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 5Folge 167
Folge 167: Ein süßes Geheimnis

44 Min.Ab 12

Nach ihrer Babyparty kommt eine werdende Mutter blutend in die Klinik. Schon bald hat auch ihr Partner gesundheitliche Probleme - und er bleibt nicht der Letzte. - Einer Schülerpraktikantin geht es auf Station plötzlich schlecht. Ihre Mutter ist ratlos und die Ärzte zunächst ebenso. - Eine Schülerin will ihre verletzte Freundin besuchen und wird dabei selbst zum Notfall. Leider verschweigt sie, wie es zu ihren Beschwerden kam.

