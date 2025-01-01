Heißes Kätzchen im SchafspelzJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 179: Heißes Kätzchen im Schafspelz
44 Min.Ab 12
Eine graue Maus entpuppt sich als heiße Mieze. Doch wie gefährlich ist das geheime Hobby der sonst so schüchternen Patientin? - Bei der Untersuchung ihrer Übelkeit wird klar, dass die Schwangerschaft einer Frau nicht so fortgeschritten ist, wie sie behauptet. Was wird hier gespielt? - Auf einem Bio-Bauernhof verletzt sich eine Frau an einem Tellereisen! Wer hat die verbotene Tierfalle aufgestellt? Ein übler Verdacht keimt auf ...
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1