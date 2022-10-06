Aufs falsche Pferd gesetztJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 103: Aufs falsche Pferd gesetzt
45 Min.Folge vom 06.10.2022Ab 12
Der Reitunfall einer Frau gibt ihrem Begleiter Rätsel auf. Auch in der Klinik wird es turbulent! - Ein Patient mit schwieriger Vergangenheit scheint erneut tief in Problemen zu stecken ... - Eine Witwe verletzt sich während der Auseinandersetzung mit einem Fremden durch einen mysteriösen Sturz. Was war der Grund des Konflikts?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1