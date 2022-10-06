Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aufs falsche Pferd gesetzt

SAT.1Staffel 6Folge 103vom 06.10.2022
45 Min.Folge vom 06.10.2022Ab 12

Der Reitunfall einer Frau gibt ihrem Begleiter Rätsel auf. Auch in der Klinik wird es turbulent! - Ein Patient mit schwieriger Vergangenheit scheint erneut tief in Problemen zu stecken ... - Eine Witwe verletzt sich während der Auseinandersetzung mit einem Fremden durch einen mysteriösen Sturz. Was war der Grund des Konflikts?

