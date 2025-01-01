Klinik am Südring
Folge 13: Sprung in die Liebe
45 Min.Ab 12
Ein Schüler zog sich auf dem Trampolin der Nachbarn eine Platzwunde zu. Nur zum Spaß waren er und sein Kumpel allerdings nicht dort. - Eine Rentnerin hat nach einer Wirbelsäulenversteifung ungewöhnlich lange Schmerzen. Simuliert sie etwa ihrem jungen Zivi zuliebe? Hat dieser sie unseriös umgarnt? - Ein junger Mann mit schwieriger Vergangenheit wurde mit einer Stichverletzung im Wald gefunden. Ist er wieder auf die schiefe Bahn geraten?
Weitere Folgen in Staffel 6
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
