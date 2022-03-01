Klinik am Südring
Folge 20: Geht Papa fremd?
45 Min.Folge vom 01.03.2022Ab 12
Ein Unfall mit einer Drohne ist der Auslöser für ein Familiendrama in der Notaufnahme und deckt obendrein ungewollt ein süßes Geheimnis auf. - Ein Großvater, der mit der Familie in den Urlaub wollte, scheint nun doch den Krankenhausaufenthalt zu bevorzugen. Dafür wagt er ein gefährliches Experiment. - Eine Schülerin landet mit Sturzverletzungen in der Klinik, verrät aber nicht, wo sie war. Ihr Geheimnis kostet sie fast das Leben.
Weitere Folgen in Staffel 6
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1