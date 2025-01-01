Klinik am Südring
Folge 17: Stein des Anstoßes
45 Min.Ab 12
Während der Behandlung einer Verbrühung bricht eine Patientin mit starken Bauchschmerzen zusammen. Welche Rolle spielt ihre Mitbewohnerin dabei? - Ein frischgebackener Vater leidet unter Erektionsproblemen und glaubt an den hohen Stresspegel als Auslöser. So ganz richtig liegt er damit nicht. - Eine junge Triathletin hat sich bei einem Fahrradsturz verletzt und hegt nun den Verdacht, dass das Fahrrad sabotiert wurde. Doch von wem? Und warum?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
