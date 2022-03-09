Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 12vom 09.03.2022
Folge 12: Der Hausschreck

44 Min.Folge vom 09.03.2022Ab 12

Beim Versuch, einen Einbrecher in ihrer Wohnung zu stellen, verletzt sich eine Frau. Zudem macht ihr ein unbekannter Anrufer das Leben schwer. Wer steckt dahinter? - Eine Frau erleidet einen Herzinfarkt auf der Arbeit. Als ihr Chef sie in der Klinik besucht und dringend reden will, hat ihre Schwester einen schlimmen Verdacht. - Ein Mann träumt von einer großen Bühnenkarriere und sorgt mit seinem Kostüm für reichlich Verwirrung in der Klinik.

SAT.1
