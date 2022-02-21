Klinik am Südring
Folge 14: Nicht der Papa!
45 Min.Folge vom 21.02.2022Ab 12
Als die schwangere Freundin eines Patienten nebenbei erfährt, dass er bereits ein Kind hat, bricht für sie eine Welt zusammen. - Eine Schülerin leidet nicht nur an starken Hüftschmerzen, sondern will vor lauter Angst nicht in den Aufzug. Was ist der jungen Frau widerfahren? Außerdem: Extreme Rückenschmerzen sind nicht das Einzige, was eine Studentin seit geraumer Zeit quält. Um die Firma ihres Papas nicht zu gefährden, macht sie einiges mit...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1