Klinik am Südring
Folge 108: Eine Braut zu viel
44 Min.Ab 12
Die Vorbereitungen auf den schönsten Tag im Leben werden für eine junge Braut zur absoluten Katastrophe! - Eine Frau mit starken Schulterschmerzen will plötzlich nicht mehr mit ihrem Freund zusammenziehen. Welchen Zusammenhang kann es da geben? - Eine erfolgreiche Geschäftsfrau scheitert an ihrer bevorstehenden Mutterschaft. Hat sie sich mit den Ansprüchen an sich selbst übernommen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1