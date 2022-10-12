Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Bettina und der Vampir

SAT.1Staffel 6Folge 110vom 12.10.2022
Bettina und der Vampir

Bettina und der VampirJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 110: Bettina und der Vampir

44 Min.Folge vom 12.10.2022Ab 12

Gleich zwei Patienten aus einem Schrebergarten landen in der Notaufnahme - was ist los in dem vermeintlichen Idyll? - Eine Frau, die ihren Mann aus dem Krankenhaus abholen wollte, landet mit einem komplizierten Hüftbruch auf der Intensivstation. Wie konnte es so weit kommen? - Eine junge Frau, die auf keinen Fall wieder schwanger werden will, kommt mit starken Unterleibsschmerzen auf die Gynäkologie. Wird ihr persönlicher Alptraum bestätigt?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen