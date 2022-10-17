Klinik am Südring
Folge 113: Gemeinsam oder einsam
45 Min.Folge vom 17.10.2022Ab 12
Eine Schwangere leidet plötzlich unter Schwindelattacken. Dann läuft auch noch ihr kleiner Sohn weg! - Eine Besucherin flieht vor ihrem Bekannten, übergibt sich und klagt über Magenschmerzen. Was ist da los? - Eine Frau verletzt sich beim Versuch, einem Einbrecher zu entkommen. Ihr bester Freund beschuldigt ihren Partner. Doch stimmt das?
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1