Folge 21: Die Tochter der Powerfrau
45 Min.Ab 12
Eine Frau hat bei der Arbeit einen blutigen Unfall. Wie sich herausstellt, hat die Patientin zudem einiges auf dem Herzen. - Ein Rentner stürzt die U-Bahntreppe hinunter und verletzt sich schwer. Seine Tochter ist in Sorge, denn ihr Vater war nicht das erste Mal heimlich nachts auf Achse. - Einer hochschwangeren Frau gelingt es in letzter Sekunde, einen Autounfall zu verhindern. Trotzdem geht es ihr seitdem immer schlechter, und es kommt zu einem Notfall!
Klinik am Südring
