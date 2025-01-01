Klinik am Südring
Folge 27: Am Ende der Swinging Sixties
44 Min.Ab 12
Ein Tanzlehrer lässt seine Schülerin bei einer Hebefigur fallen. Steckte wirklich Absicht dahinter? Aber wie sollte die begründet sein? - Nach 20 Jahren kehrt eine Schauspielerin mit Knieschmerzen in ihre Heimatstadt Köln zurück. Ist sie etwa auf der Flucht? - Wiederkehrende Fieberschübe und Atemprobleme machen einer Verkäuferin zu schaffen, die scheinbar frisch verliebt ist. Doch warum verleugnet sie ihre Gefühle?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
