Folge 30: Kneipe des Grauens
44 Min.Folge vom 30.03.2022Ab 12
Eine Patientin will sich nach ihrer Knie-OP selbst entlassen. Als ihr Partner in der Klinik zusammenbricht, scheint beides zusammenzuhängen. - Eine Flugbegleiterin muss sich einer Gebärmutterspiegelung unterziehen, von der ihr Partner nichts erfahren soll. Welche Rolle spielt ihr Ex? - Eine junge Frau wird bei einem Essen mit den Eltern durch einen Pürierstab fast skalpiert. Warum sie so nervös ist, lässt sich dadurch aber nicht begründen.
