Klinik am Südring
Folge 37: Mein Dämon
44 Min.Ab 12
Eine Mutter gerät mit viel Geld in der Tasche in einen mysteriösen Autounfall auf der Landstraße. Wo wollte sie mit dem Geld hin? - Nach einem blutigen Unfall auf einem Cowgirl-Partyabend fällt eine frischgebackene Mutter durch ihre Überfürsorge auf. Warum hat sie solche Angst um ihr Kind? - Eine Schülerin leidet nach einem Umzug unter Infekten und legt sehr aufmüpfiges Verhalten an den Tag. Ist es wirklich nur der Stress wegen der neuen Situation?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1