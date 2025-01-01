Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Mein Dämon

SAT.1Staffel 6Folge 37
Mein Dämon

Mein DämonJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 37: Mein Dämon

44 Min.Ab 12

Eine Mutter gerät mit viel Geld in der Tasche in einen mysteriösen Autounfall auf der Landstraße. Wo wollte sie mit dem Geld hin? - Nach einem blutigen Unfall auf einem Cowgirl-Partyabend fällt eine frischgebackene Mutter durch ihre Überfürsorge auf. Warum hat sie solche Angst um ihr Kind? - Eine Schülerin leidet nach einem Umzug unter Infekten und legt sehr aufmüpfiges Verhalten an den Tag. Ist es wirklich nur der Stress wegen der neuen Situation?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen