Klinik am Südring

Schrauber in der Grube

SAT.1Staffel 6Folge 38vom 02.06.2022
Schrauber in der Grube

Klinik am Südring

Folge 38: Schrauber in der Grube

45 Min.Folge vom 02.06.2022Ab 12

Ein Mechatroniker verletzt sich und verheimlicht seiner Frau, dass er in seiner Traum-Werkstatt gekündigt hat. Warum? Hat etwa seine Kollegin damit zu tun? - Eine Köchin schuftet seit Wochen pausenlos - bis eine harmlose Verletzung Schlimmeres offenbart. Auch privat hat die Frau nämlich eine schwere Last zu tragen. - Eine Schülerin verletzt sich auffällig oft in der Schule. Möchte sie mehr Aufmerksamkeit von ihrer Mutter oder was ist los?

