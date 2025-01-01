Klinik am Südring
Folge 40: Was du heute kannst entsorgen
44 Min.Ab 12
Eine junge Müllwerkerin amputiert sich scheinbar durch Unachtsamkeit an der Müllpresse einen Finger. Wird die Gliedmaße rechtzeitig gefunden? - Nach einem Treppensturz landet ein Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen auf der Intensivstation. Was wie ein Unfall wirkt, entpuppt sich als Angriff! - Wegen einer Gebärmutteranomalie kommt eine Patientin zum geplanten Kaiserschnitt. Aber warum drückt sich der werdende Vater?
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1