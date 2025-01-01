Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 50
45 Min.Ab 12

Eine Witwe ist angeblich vor ihrem Haus gestürzt. Ihre Tochter befürchtet jedoch, dass der Nachbar etwas mit den Verletzungen zu tun haben könnte. - Ein Mädchen mit Verdacht auf Blasenentzündung bereitet der Mutter Sorgen. Ist die junge Frau depressiv wie ihr Opa? - Eine ehemalige Patientin hat Schmerzen, die an eine Blinddarmentzündung erinnern. Doch der Blinddarm wurde ihr erst vor Kurzem entfernt.

SAT.1
