Klinik am Südring
Folge 60: Reise in die Vergangenheit
44 Min.Ab 12
Eine Jugendliche verheimlicht nach einem Autounfall, wer ihr Beifahrer war. War es, wie ihre Eltern vermuten, wirklich der fiese Ex-Freund? - Ein junger Mann wird im Innenhof einer Spielhalle bewusstlos gefunden. Wurde er angegriffen? - Eine Grundschülerin verletzt sich beim Hockey. Als sie in der Klinik nachts Panik bekommt und sich erneut verletzt, ist das Personal ratlos. Warum hat das Kind Angst vor Waschbecken?
