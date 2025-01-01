Klinik am Südring
Folge 67: Die schwarze Witwe
45 Min.Ab 12
Eine eifersüchtige Tochter unterstellt ihrer Stiefmutter tödliche Absichten. Geht die junge Frau mit ihren Vorwürfen zu weit? - Eine Studentin wird mit einer lebensverändernden Diagnose konfrontiert. Auf wen kann sie in dieser nervenaufreibenden Situation zählen? Außerdem: Eine Jugendliche stürzt nachts in einem Industriegebiet und verheimlicht, was sie dort wollte. Trifft die junge Frau wieder ihren kriminellen Ex-Freund?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Copyrights:© SAT.1